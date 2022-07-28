بايدن ونظيره الصيني يجريان مباحثات هاتفية وسط تصاعد التوتر بين البلدين

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، أجرا مكالمة هاتفية، في تمام الساعة 08:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «سبوتنيك»، أن المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، كانت مكالمة فيديو.

جاء هذا الاتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وبكين، فيما يتعلق بـ«تايوان»، إضافة إلى وجود صراعات نفوذ، وخلافاتٍ تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

محاولة أمريكية للتهدئة بتأكيد مبدأ الصين الواحدة

ولم يصدر بيان بعد عن تفاصيل المكالمة، إلا أنّ منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، كان قد قال في وقت سابق، إنّ من المتوقع أن يؤكد بايدن في هذه المحادثة، أنّه لا يوجد تغيير في سياسة الصين الواحدة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تحذيرات صينية من زيارة رئيسة النواب الأمريكي لتايوان

جاءت المكالمة في وقتٍ تخطط فيه رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زيارة إلى تايوان، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، وهي الزيارة التي حذّرت وزارة الدفاع الصينية من تداعياتها إن تمت.