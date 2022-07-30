طارق الخولي: الرئيس يستخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن المحكوم عليهم

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي هو استخدام لصلاحياته الدستورية، وهو ما يضفي حالة من الأجواء الإيجابية، والتي سيكون لها عظيم الأثر بين كل أطراف العملية السياسية داخل المجتمع المصري.

الخولي: الرئيس السيسي يرسي معاني التسامح

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن ما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من عفو رئاسي يرسي لمعاني خاصة بالتسامح والقدرة على إعطاء كل الأطراف رسائل طمأنة، ومد جسور الثقة بين كل أطراف عملية البناء السياسي.

فيما وجه كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والنيابة العامة والنائب العام لما يبذلونه من مجهودات في ملف العفو الرئاسي عن الصادر بشأنهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، «الجميع بيعمل في لجنة العفو وبيساهموا، ولازم نوجه الشكر ليهم».

كريم السقا: الرئيس طلب مننا إعادة الناس لأعمالهم والطلاب لجامعاتهم

وأشار «السقا»، خلال مداخلة له بالبرنامج ذاته، إلى أن لجنة العفو الرئاسي ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة الدمج الخاصة بالمفرج عنهم قريبا بجامعاتهم وأعمالهم والسياسة بوجه عام، مستطردا: «لو خرج المسجون ولقى حياته متدمرة فهيتم استقطابه في أشياء متعلقة بالجريمة، وهيبقوا قنابل موقوتة، والرئيس السيسي طلب مننا إعادة الناس لأشغالها مرة أخرى والطلاب لجامعاتهم، وعنده فهم عميق فيما يخص تلك النقطة، بجانب توجيه بحل ملف الغارمات والغارمين، وده ليه طابع اجتماعي بحت».

وأوضح أنه بالنسبة للغارمات والغارمين، خرج الكثيرون منهم خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أن دور اللجنة الرئيسي هو العفو عن من صدر ضدهم أحكام واجبة النفاذ، مستطردا: «بالنسبة للحبس الاحتياطي، فدورنا فيه حواري بحت».