حظك اليوم برج الثور الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الحب بالنسبة لبرج الثور، هو حب الذات، ويعبر برج الثور عن حبه دائما للطرف الأخر، كما أنه شخصية حنونة ويغمر الجميع بحبه وحنانه، ويغفر للغير بسهولة إساءته وأذيته، فالهدوء والصبر أهم ما يميز برج الثور وكذلك حبه للاستقرار فهو يميل في الأغلب إلى الحياة الروتينية المستقرة لهذا تناسبه الوظائف الحكومية، كما أنهم يحترمون بشدة الروتين العائلي والعادات، وعادةً ما يلتزمون بحضور جميع الأحداث والتجمعات، فبرج الثور يرغب بتكوين أسرته الخاصة في أسرع وقت. ويتمتعوا بثقة زائده بالنفس وتأتي هذه الثقة من أيمانهم بأنفسهم وقدراتهم.

مواصفات برج الثور

وعلى من يتعامل معهم ان يحترموا هذه الثقة، بالإضافة إلى كونهم أشخاص عمليون محبه للعمل وأكثر ما يحفزهم على العمل هو المكافأة المادية، فهم يعتبروا من الأبراج المحبة للمال، ونقطة ضعفهم هي العناد والغيرة، فهم يؤمنون بمعتقدات معينة يصُعب تغيرها، ومن عيوب برج الثور الكسل، فهو يميل اغلب الوقت إلى الكسل، لكن إذا كان لديه هدف معين او شيء يسعي لتحقيه فهو لن يهدئ حتى يحققه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم الأحد الموافق 31 يوليو على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة من خلال بوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والمالي

تحذر خبيرة الأبراج عبير فؤاد من استمرار معاكسة عطارد وزحل، مع أمكانية انحراف الأمور عن مسارها الصحيح، ناصحة لمواليد برج الثور بتقبل التغير بدلاً من البكاء على الماضي والسعي قدماً في الحاضر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصح عبير فؤاد مواليد برج الثور بتجنب النزاع اليوم، فالشمس والقمر معاكسان لك مع وجود احتمال أن ينشا نزاع أو سوء فهم مع الأحباب أو أحد الأقارب فتجنبه.