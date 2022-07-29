حظك اليوم برج الثور الجمعة 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ برج الثور من 20 أبريل إلي 20 مايو ، ويتصف مولود برج الثور، بكونه شخصية قيادية يفضل الاستقلال واتخاذ القرارات والاعتماد على ذاتة، ويتميز بقدرته علي إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهه، وهو أيضا معروف بمساعدته لأصدقائه في مجالات الشغل المختلفة.

ويفضل مولود برج الثور التعامل بالمنطق عن ترك مشاعرة تسيطر، ويعتبر مولود برج الثور من الشخصيات العنيدة التي لا تتقبل المناقشات الكثيرة خاصة عندما يكون علي حق ، وكذلك شعوره بالغيرة الشديدة عند الاقتراب من الأشخاص المقربين له كما أن مولود الثور يحزن عند الشعور بعدم التقدير ويميل لحب المال وامتلاك الكثير منه لأن ذلك يشعره بالفخر والتقدير وزياده مكانتهم عند بعض الناس.

وتقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها وقراء حظك اليوم هذا التقرير ويشمل مواصفات برج الثور، وحظك اليوم لبرج الثور علي المستويين المهني والعاطفي ، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد .

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد في مربع برجك، و يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقتك بالعمل حتى تحقق نجاح على الصعيد المهني وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشتد حساسيتك ذلا عليك أن تأخذ الأمور ببساطة شديدة في التعامل مع أحبائك.

مشاهير برج الثور

ومن أبرز مشاهير برج الثور جورج كلونى أحمد زاهر، نانسى عجرم، اصالة، فيفي عبدو، حسن الرداد، هنرى كافيل، شريف منير .