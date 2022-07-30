حظك اليوم برج الثور السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر مولود برج الثور من الشخصيات العنيدة التي لا تتقبل المناقشات الكثيرة فهو يحب أن ينفذ طموحاته ورغباته مهما كانت الأمور من حوله، فهذا أهم شيء عنده.

مواصفات برج الثور

وأبرز مميزات برج الثور الاستقلال واتخاذ القرارات المختلفة فهو يحب أن يتخذ قراره من نفسه دون أن يلتفت لرأي أي شخص آخر، ومع ذلك فهو يفكر جيدا قبل أي قرار مما يجعله يأخذ قرار سليم، وأبرز عيوبه شعوره بالغيرة الشديدة عند الاقتراب من الأشخاص المقربين له فهو يحب أن يميل لأن يمتلك الأشخاص والأشياء له وحده.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم السبت الموافق 30 يوليو على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة الـ12 برج أولها برج الحمل وآخرها الحوت استمرارا للخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

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