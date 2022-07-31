حظك اليوم برج الأسد الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية ومسيطرة، لا يعطي فرصة للأشخاص الآخرين في قيادة العمل المشتركون بهن ولكنه يحب أن يكون هو القائد صاحب الكلمة الأولى والأخيرة على الأشخاص المحيطين به، سواء كان ذلك في حياته الشخصية أو في حياته العملية، الأمر الذي يجعله شخصية ناجحة في حياته، ولا يستطيع أحد أن يوقف عن تحقيق أهدافه.

يمتلك مولود برج الأسد قلب طيب، ويحرص على تقديم الدعم بكل ما يمتلكه من قوة للأشخاص المحيطين به والمقربين منه، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للتركيز على أمور مالية ومهنية، وقد تنجح في تحقيق مكاسب إذا راجعت جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تتعامل بحكمة وروية ولباقة مع المحيطين بك.

برج الأسد والحب

لا يستطيع مولود برج الأسد ان يعيش بدون حب، ما يجعله يحرص على البحث عن شريك حياه مناسب له، يستطيع مشاركته جميع أمور حياته، ولكن يطغى عليه حبه للسيطرة، ما يجعله عرضه لحدوث الكثير من المشكلات بينه وبين الطرف الآخر.