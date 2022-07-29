حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، عن حظك اليوم لمولود برج الأسد على الصعيدين العاطفي والمهني، مؤكدة أن وجود الشمس وعطارد ببرجك يمنحك نظرة ثاقبة، وتعرف كيف تتحرك بهدوء وحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك، فقط انتبه لحقوقك.

أما على الصعيد الاجتماعي والعاطفي، فالقمر الجديد في برجك يجعلك اليوم تشع حضورًا وتعبر عن نفسك بسهولة؛ مما يضعك في مقدمة اهتمامات الأهل والأحباب وتجري لقاءات جميلة.

وتستعرض «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين العاطفي والمهني، ضمن خدماتها الإخبارية، التي تقدمها للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك والكواكب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

كشفت «فؤاد»، أن حظك اليوم لمولود برج الأسد على المستوى المهني، يجب التزام الحذر نظرًا، لاستمرار وجود الشمس وعطارد بمحور برجك، مما يمنحك نظرة ثاقبة للامور المحيطة بك، كما تساعدك الأفلاك اليوم على التحرك بحرفية ، كما تستطيع ان تهرب بلطف ودهاء من اى سيطرة عليك، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي، أكّدت عبير فؤاد خبيرة الفلك، وجود اليوم الجمعة القمر الجديد البرج، وهذا سيكون ذات تاثير واضح على شخصيك وحضورك، وسط المحطين بك على الصعيد العائلي، كما ستمكنك الافلاك، من أن تعبر عن نفسك بكل سهولة ويسر، وهذا سوف يجعلك تضع الأحباب والأهل بمقدمة اهتمامك، وتستطيع ان تقضى لقاءات جميلة، مولود برج الأسد.