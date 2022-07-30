حظك اليوم برج الأسد السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه قدرة كبيرة على تحمل المسئولية، سواء كان ذلك تجاه الأشخاص المقربين منه أو في عمله، إذ أنه يحرص على إنجاز جميع المهام المسندة إليه دون تأخر، كما أنه قيادي ومسيطر ويحب التحكم في مجريات الأمور كافة، ولا يعطي الفرصة لأحد غيره بأن يكون هو القائد أو المسيطر ما يجعله يترقى في عمله بشكل سريع.

ويتميز مولود برج الأسد أيضا بانه لديه قدرة كبيرة على تحمل الصعاب، ولا يهتم للمشكلات التي تواجهه وتعوقه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.

برج الأسد والعمل

يهتم مولود برج الأسد بعمله بشكل كبير، ولا يترك شيئ من المهام المسندة إليه دون فعلها على أكمل وجه، كما أنه يستطيع أن يصل غلى المناصب العليا في فترة زمنية قصيرة.