حسين الجسمي يحتفل مع جمهوره بنجاح حفله في الأردن: «تاريخي»

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بنجاح حفله في الأردن.

ونشر الجسمي، مجموعة صور له خلال الحفل، وعلق عليها: «حفل تاريخي وجمهور أسطورة».

حفل حسين الجسمي

وحقق حفل حسين الجسمي في الأردن نجاحا كبيرا حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، إذ نفدت التذاكر قبل إقامته بعدة أيام.

وكان حسين الجسمي حرص على الترويج للحفل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الشهر الماضي، قائلا: «الأردن في القلب جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمان مساء 29 يوليو 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم».

يذكر أن حسين الجسمي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في مصر بفندق الماسة رفع شعار كامل العدد.

وعلق الجسمي على نفاد تذاكر الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «لا أستطيع الانتظار.. حفل مصر».