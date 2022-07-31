حظك اليوم برج العذراء الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء يتميز بأنه شخصية مرتبة ومنظمة، لا يستطيع أن يكون في مكان به فوضى، ويظهر أثر ذلك على حياته، فهو يحرص على تنظيمها بشكل جيد، حتى يصل الأمر إلى أفراد الاسرة، ما يجعل بعضها يشعرون بالملل بعض الشيء، كما أنه يحرص على تحليل جميع الأمور بشكل دقيق ومفصل، ولا يترك شيء دون أن يقوم بتحليله.

ويتميز مولود برج العذراء أيضا بأنه لديه قدرة كبيرة على التدقيق في التفاصيل الصغيرة، ما يجعله يفقد اهتمامه بالأمور الهامة بعض الشيء، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والحضور والتأثير في الآخرين ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب برج العذراء أنه شخص كثير الانتقاد لمن حوله، يحرص دائما على توجيه الانتقاد لهم، وبالرغم من ذلك فهو لا يقبل نقد الأخرون له، كما ان اهتماما بالأمور الصغيرة يجعله يفقد الأمور الهامة ويتوه في تلك التفاصيل.