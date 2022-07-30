حظك اليوم برج العذراء السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه لديه شخصية حساسة بشكل كبير، فضلا عن كونه لديه شخصية ذكية، ويحب العيش في الواقع ولا يحب العيش في الأحلام والسير وراء لأوهام على الإطلاق، كما أنه مخلص للمحبين والمقربين منه بشكل كبير، ولديه شخصية هادئة ويحب تنظيم وترتيب جيمع أمور حياته، ويتميز أيضا بحبه للثقافة والقراءة والاطلاع على كل ماهو جديد.

وبالرغم من طيبة قلبه إلا أن حساسيتهم الشديدة تجعلهم يغضبون بشكل سريع، ولا يحب أن ينتقده أحد، وبالرغم من ذلك فهم يحب توجيه النقد اللاذع للمحيطين به، ويبحث مولود برج العذراء عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم السبت الموافق 30 يوليو لبرج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

عيوب برج العذراء

ومن ابرز عيوب مولود برج العذراء أنه يحرص على انتقاد الاشخاص الآخرين المحيطين به باستمرار، كما أنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة كثيرا، ما يجعله يتوه بين الأشياء الكبيرة.