حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني، يميل للاسترخاء اليوم، نظرًا لوجود القمر الجديد بمنزل الصحة، ما يجعلك تميل للاسترخاء والتكاسل، ويجب أن تستغل هذة الفترة من أجل تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وخطط في صمت، وانتبه لحقوقك.

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، قد تميل اليوم للانعزال قليلا، ويساعدك ذلك على مراجعة نفسك ومواقفك من الآخرين المحطين بك على الصعيد العائلي.

وبحسب خبراء الفلك، مواليد برج العذراء، يحبون تحمل المسئولية، كما أنهم عاطفيون بطبيعتهم، ويميلون بشدة نحو الشخصيات التى تماثلهم قوة، وعزيمة.

اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو، تكشف بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخاصة فى كلا من مجال الفلك وحركة القمر والشمس والكواكب، ضمن حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، انك اليوم قد تميل ايضا للشعور بالانعزال قليلا، وهذا سوف يساعدك ذلك على مراجعة نفسك ومواقفك.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

أكّدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، القمر الجديد موجود اليوم مولود العذراء بمنزل الصحة يجعلك تميل للاسترخاء والتكاسل، واعمل على تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وخطط في صمت، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.