حسين خضر: الدول الأوروبية اتجهت لتخفيض نسب الطاقة لمواجهة الشتاء

قال حسين خضر، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد أثرت بشكل كبير على مخزون الغاز والطاقة بشكل عام على دول الاتحاد الأوروبي، حتى لجأ الاتحاد إلى وضع خطة بديلة لتخفيض نسب استهلاك الغاز من أجل مواجهة الشتاء المقبل.

البحث عن دول لاستيراد الغاز منها

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت فيما بينها على إجراء تبادل معلوماتي حول كميات الغاز التي يتم استيرادها لكافة الدول الأوروبية، وحاليا يسعى الاتحاد للعثور على دول لاستيراد الغاز منها.

خضر: هناك خطط لتقليل نسب الاستهلاك في الطاقة

واستطرد: «الدول الأوروبية اتفقت على خطة للطوارئ حال كان المعروض أقل من احتياج السوق الأوروبي في فترة الشتاء، مع وضع خطط لتقليل الاستهلاك خلال الفترة المقبلة أو بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك حتى تستطيع الدول الأوروبية عبور فصل الشتاء بأقل الخسائر الممكنه، وهناك وعي وتعاون من الشعب الألماني لتشرشيد استهلاك الطاقة الكهربائية».

وأوضح أنه في ألمانيا فقد وضعت الحكومة خطة تقضي بأن تحدد المباني السكنية درجة حرارة معينه للتدفئة خلال فصل الشتاء، مع وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمنازل والمؤسسات والعمل على تزويدها بالطاقة الشمسية أو اللمبات الموفرة للكهرباء، الأمر الذي سيجري تطبيقه في المدارس والقطاعات الحكومية كافة.

أكد أنه لتحقيق ذلك فيجب أن يكون هناك تعاون ما بين المواطنين والمؤسسات والحكومة حتى تستطيع الدولة توفير أكبر كمية من الغاز، مشيرا إلى أن ما قام به الرئيس الألماني مؤخرا بخفض نسب الإضاءات في قصره لهو أبلغ تأكيد على تخفيض الطاقة على مستوى الدولة كافة.

وتابع: «الرئيس الألماني شخصية عامة ومحبوبة وقدوة مؤثرة داخل المجتمع الألماني والشعب بيحترمه، وعليه دور مهم وهو أن يكون قدوه في تخفيض نسب الطاقة وتوفير الغاز بنسبة 15%، من أجل مواجهة أزمات الشتاء القادم».

واختتم: «البنية التحتية الألمانية غير مستعدة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية، لأن البيوت نفسها مصممه أنها تدفي الناس اللي عايشه فيها، وبالتالي فدرجة الحرارة في المنازل كانت مرتفعة، وخلال الفترة الماضية شهدت الدول الأجنبية الكثير من الفيضانات والحرائق، وبعض الفيضانات مسحت مدن بالكامل في ألمانيا، وبقي واضح للجميع أن الكوكب بيدعو الحكومات والدول بضرورة التعامل الجاد والسريع مع قضية المناخ حتى تستطيع الأجيال المقبلة أن تحيا على كوكب الأرض».