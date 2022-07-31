عبير صبري ترثي شقيقها: «يارب هون مصيبتي وخفف حزني»

رثت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام شقيقها الراحل أحمد صبري بكلمات مؤثرة.

وكتبت عبير صبري: «يارب هون مصيبتي وخفف حزني وارحم أخويا حبيبي رحمه واسعه تليق بحجم رحمتك وحنانك وأدخله الجنة وأسعده، يارب يارب هذا ظني بك وانت قلت وقولك حق انا عند ظني عبدي»

وفاة شقيق عبير صبري

وأعلنت الفنانة عبير صبري، أول يوليو الحالي وفاة شقيقها أحمد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «توفى أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري، أمس ظهرا، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي».

عبير صبري تدعو لشقيقها بالرحمة

وأضافت: «يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وآجي لك وسلم على بابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي».