عبير صبري بعد رحيل شقيقها: «الألم هو الأصل في الدنيا»

تعيش الفنانة عبير صبري، حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة شقيقها، بعد أن حرصت على نعيه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت عبير صبري قائلة: «الألم هو الأصل في الدنيا.. ولحظات السعاده هي مجرد مسكنات شحيحة.. ربنا يرحمك يا أحمد ياحبيبي ويعوضك في الجنه بكل شيء اتحرمت منه».

وانهالت دعوات الجمهور لها بأن يربط الله على قلبها ويلهمها الصبر والسلوان.

وفاة شقيق عبير صبري

وفي 3 يوليو الجاري، أعلنت الفنانة عبير صبري، وفاة شقيقها أحمد وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «توفى أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري، أمس ظهرا، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجوا من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي».

عبير صبري ترثي شقيقها

ورثت عبير صبري، شقيقها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما.. ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن».

وأضافت: «يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وآجي لك وسلم على بابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي».