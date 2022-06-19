طارق شوقي يبحث خارطة الطريق لنظام التعليم الجديد مع خبراء دوليين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار 3 أيام اجتماعًا وعددًا من حلقات النقاش لمناقشة خارطة الطريق بالنسبة لنظام التعليم الجديد.

حضور دولي في اجتماع مناقشة خطة التعليم

حضر الاجتماع وحلقات النقاش ممثلون عن منظمات دولية مثل البنك الدولي واليونيسكو، واليونيسيف، وعددً من دور النشر المساهمة في بناء المناهج مثل ديسكفري إديوكاشين وناشيونال جيوجرافيك و دار نهضة مصر للنشر ويورك بريس.

رحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، موضحًا أن الهدف من التعليم المصري الجديد كان إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وتعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية.

بناء منظومة التعليم المصري الجديد

ضم الاجتماع الحديث عن بداية بناء منظومة التعليم المصري الجديد منذ عام 2017 وبناء بنك المعرفة المصري ليكون متاحًا لجميع الطلاب وبداية المدارس اليابانية وعددًا من ورش العمل وحلقات النقاش حول مستقبل التعليم المصري الجديد، حيث قام ممثلين عن كل المؤسسات المشاركة بالحديث عن كيفية التعاون لبناء المرحلة القادمة من منظمة التعليم المصري الجديد للسنوات من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي بما يساهم في إخراج جيل يتعلم ويبدع ويفكر.