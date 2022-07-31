كوريا الشمالية تسجل «صفر» إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليها «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تعاف 99.99% من الإصابات في كوريا الشمالية

وأشارت قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 4.77 مليون، مضيفة أن 99.99% من الحالات تعافت من الفيروس، فيما يخضع 176 آخرين للعلاج.

وأضافت الوكالة الشمالية، أن البلاد تشن بشكل ديناميكي حملة لمكافحة «كورونا» لتسريع انتصارها على الفيروس، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات للتمييز بين نزلات البرد الشائعة و«كوفيد 19» من خلال اختبارات متعددة.