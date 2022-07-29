كوريا الشمالية تسجل 3 إصابات بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.77 ملايين، وتماثل 99.99% من الحالات للشفاء، فيما يخضع 217 آخرين على الأقل للعلاج.

كوريا الجنوبية تسجل 85320 إصابة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 85320 إصابة بـ«كورونا»، بينها 439 حالة وافدة من الخارج، و35 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 19620517 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24992 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل 60 إصابة محلية بينها 21 حالة في قانسو

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 60 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها 21 حالة في مقاطعة قانسو، دون تسجيل أي حالات وفاة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إن 151 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 222314 شخصا.

السلطات الصحية الهندية تسجل 20409 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 20409 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و47 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 43979730 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 526258 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي

وسجلت إصابات «كورونا» عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر عام 2019، 579 مليونًا و791 ألفًا و971 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و414 ألفًا و626 حالة وفاة، بينما تعافى 549 مليونا و689 ألفا و9 حالات، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».