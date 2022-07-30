كوريا الشمالية تسجل صفر إصابات بكورونا.. وخضوع 204 أشخاص للعلاج

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.77 مليون حالة.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى تعافي 99.99% من الإصابات، فيما يخضع 204 آخرين للعلاج.

كوريا الجنوبية تسجل 35 حالة وفاة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 82002 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 397 حالة وافدة من الخارج، و35 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 19702461 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25027 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم السبت، 49 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 19 حالة في قانسو و 15 إصابة في قوانجشي، فيما لم تسجل «لجنة الصحة الوطنية»، أي وفيات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5226 حالة.

خروج 99 مريضا من المستشفيات بعد الشفاء من «كورونا»

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إن 99 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، لتصل الحصيلة إلى 222413 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الولايات المتحدة، قالت «مراكز السيطرة على الأمراض»، المعروفة باسم «سي دي سي»، إن المتحور الفرعي من أوميكرون «بي أيه.5»، الذي أصبح الآن السلالة المهيمنة من «كورونا» في البلاد، يشكل 81.9% من الإصابات الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت «سي دي سي»، أن متحور فرعي آخر جديد «بي أيه.4»، يشكل 12.9%من الإصابات الجديدة، ليهيمن المتحوران الفرعيان من «أوميكرون» على أكثر من 90% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

ارتفاع إصابات «كورونا» عالميا إلى 581.1 مليون حالة

وسجلت إصابات «كورونا»، عالميا، 581 مليونًا و134 ألفًا و126 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و417 ألفًا و955 حالة وفاة، بينما تعافى 550 مليونا و980 ألفا و177 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».