كوريا الجنوبية تسجل 12 وفاة بكورونا.. وتراجع إصابات جارتها الشمالية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 12 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24680 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجيل 40266 إصابة بـ «كورونا»

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 40266 إصابة بـ «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان دوك سو»، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده ستوسع الحصول على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر و الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 770 إصابة بـ «كورونا»

وتراجعت حالات الإصابات بفيروس كوورنا المستجد «كوفيد 19»، في كوريا الشمالية، لليوم الثاني على التوالي، وسجلت السلطات الصحية، أكثر من 770 إصابة بـ الفيروس، التي تطلق عليه السلطات البلاد اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.76 ملايين شخص.

وأمس الثلاثاء، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 900 إصابة بـ«كورونا». وأشارت السلطات الصحية الكورية الشمالية، إلى تعافى 99.96% من المصابين تماما، فيما لا يزال ما لا يقل عن 1570 شخصا تحت العلاج.

وفي وقت سابق، أوصى مكتب منظمة «الصحة العالمية» الإقليمي في أوروبا، أمس الثلاثاء، بتلقي المسنين والفئات الأكثر ضعفاً جرعة ثانية معززة ضد «كورونا» مع تزايد الإصابات بالفيروس في القارة العجوز.

وأمس الأول الاثنين، أصدرت السلطات الصحية الأوروبية، توصية بتلقي من تتخطى أعمارهم 60 عاماً جرعة تعزيزية ثانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الاخبارية.

«الصحة العالمية»: نؤيد إعطاء جرعة تعزيزية ثانية للأفراد

وأشار مدير منظمة «الصحة العالمية» لمنطقة أوروبا هانس كلوجه، إلى أن نظراً إلى تزايد الإصابات فإن المنظمة تؤيد إعطاء جرعة تعزيزية ثانية للأفراد الذين يعانون من مشكلات متوسطة وحادة في المناعة ممن أعمارهم 5 سنوات وما فوق ولمخالطيهم.

عربيا، قال عضو «اللجنة الوطنية للأوبئة» الأردنية، بسام حجاوي، أمس الثلاثاء، لقناة «المملكة» المحلية، إن بلاده إن دخلت في موجة جديدة من «كورونا» حسب المعطيات النظرية من نوع «بي أيه 5» المتفرع من متحور «أوميكرون» الأصلي.