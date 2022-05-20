إصابات «الحمى» في كوريا الشمالية تتجاوز مليوني شخص وجدري القرود يصل فرنسا

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحمى بلغ نحو 260 ألف شخص ليصل إجمالي الأشخاص إلى 2241610 أشخاص، بعد مرور 8 أيام من تأكيدها تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للمرة الأولى، يوم الخميس قبل الماضي.

تعافى 248720 شخصا من كوريا الشمالية

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى أن 263370 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى، فيما تعافى 248720 شخصا منهم تماما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، أن البلاد سجلت حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي للوفيات إلى 65 وفاة، موضحة أن 1.48 مليون شخص تعافوا بشكل كامل، فيما يتم علاج ما لا يقل عن 754 ألف شخص.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 23885 حالة وفاة

من جانبها، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 25125 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 22 حالة وافدة من الخارج و43 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17914957 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 23885 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال وزير الداخلية والسلامة الكوري الجنوبي، «لي سانج- مين»، إن السلطات في بلاده قادرة على السيطرة على الوضع المتعلق بـ«كورونا»، مشيرا في اجتماع حكومي، إلى وجود بعض المخاوف.

مسؤول كوري جنوبي: اكتشاف متغيرات جديدة شديدة العدوى في البلاد

وأضاف «مين»، أنه تم اكتشاف متغيرات جديدة شديدة العدوى في البلاد، مما أثار المخاوف من تقليل فعالية اللقاحات، وأعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية، أنها ستمدد إلزامية العزل الذاتي للمرضى لمدة 4 أسابيع حتى 20 يونيو المقبل.

البر الرئيسي الصيني يسجل 176 حالة بـ «كورونا» بينها 88 إصابة في شنجهاي

وفي الصين، سجل البر الرئيسي للبلاد، أمس الخميس، 176 حالة محلية العدوى بـ «كورونا»، بينها 88 حالة في شنجهاي، فيما قالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 309 مرضى خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي، بعد شفائهم من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 212651 مريضا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، سجلت «شنجهاي» المدينة الواقعة شرقي الصين، 88 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، و770 حالة إصابة محلية بدون أعراض.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ «كورونا» حول العالم إلى 525864368 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 6297053 حالة وفاة، فيما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 495576424 حالة.

أول إصابة بمرض «جدري» القردة عند الإنسان في إقليم «إيل دو فرانس» الفرنسي

وفي فرنسا، أعلنت السلطات، أول إصابة بمرض «جدري» القردة عند الإنسان في إقليم «إيل دو فرانس»، الذي يضم عاصمة البلاد «باريس»، وأشار الأطباء إلى أن المريض يعاني من الحمى.

وفي وقت سابق، سجلت إيطاليا والسويد، حالات إصابة بـ«جدري القرود»، كما أعلنت بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تعاملها مع تفشي المرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، وفي وقت سابق، دعت منظمة «الصحة العالمية»، إلى تتبع قوي للمخالطين للحالات المصابة.