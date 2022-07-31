مصرع طالب صعقا بالكهرباء في سوهاج.. لمس سلكا عاريا

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طالب في العقد الثاني من العمر، صعقا بالكهرباء إثر لمسه أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو «حسين م ع ح»، 13 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، «جثة هامدة» إدعاء صاعق كهربائي.

وأفادت والدته المدعوة «بدرية س م خ»، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية مركز طما، بأنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجات بباطن اليد اليمنى وأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء

وفي سياق آخر كان عامل قد لقي مصرعه صعقا بالكهربائي، إثر عمله بمشروع الصرف الصحي بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتبين من التحريات أنه أثناء تشغيل العامل لمولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي، ما نتج عنه إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات العام تحت تصرف الجهات المختصة