استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية بالسعودية.. وفيضانات في الصين

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا مرتبطة بالطقس، منها الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بالسعودية، وسط تحذير من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، فيما أعلنت السلطات الصينية، خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 12.7 مليون يوان جراء أمطار غزيرة والفيضانات في مقاطعة لياونينج شمال شرقي البلاد.

هطول أمطارعلى مناطق متفرقة من حفر الباطن

ودعت «مديرية الدفاع المدني» بالسعودية إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المملكة، حتى الأربعاء المقبل، مشيرة في بيان، إلى تأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهطلت، مساء أمس السبت، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من: حفر الباطن والزلفي والغاط، وشرق القصيم وشمال أشيقر بمحافظة شقراء، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي الصين، قالت السلطات، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الأمطار أثرت على ما يقرب من 80 ألف شخص في مقاطعة لياونينج شمال شرقي البلاد.

«لياونينج»: تضرر حوالي 1600 هكتار من المحاصيل

وأشار «مقر لياونينج للسيطرة على الفيضانات»، إلى تضرر حوالي 1600 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» من المحاصيل، مع خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 12.7 مليون يوان «حوالي 1.9 مليون دولار أمريكي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي أفغانستان، لقى 10 من قوات الأمن وأصيب 3 أشخاص آخرين، في مقاطعة غزنة شرقي أفغانستان، مصرعهم جراء الفيضانات التي شهدتها منطقة «قره باج» بالمقاطعة، يوم الخميس الماضي.