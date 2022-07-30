ارتفاع ضحايا فيضانات كنتاكي الأمريكية إلى 17 قتيلا

لقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم خلال أسوأ فيضانات في تاريخ بولاية كنتاكي الأمريكية، وفقا لشبكة قناة «العربية».

مصرع 17 شخصا بسبب الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، إنَّ عدد الوفيات جراء الفيضانات التي تجتاح شرق الولاية ارتفع إلى 17 شخصا، بعد أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل واجتاحت الطرق وأدت الأمطار إلى فيضان مياه الأنهار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة كارثة طبيعية، وأرسل تعزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة.

هطول أمطار وسيول في ولاية كنتاكي الأمريكية

وهطلت أمطار غزيرة على شرق ولاية كنتاكي الريفية مساء الخميس، مما حول بعض الطرق إلى أنهار وأجبر السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم في أثناء انتظار المساعدة.