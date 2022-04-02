بابا الفاتيكان يبحث زيارة أوكرانيا: الأمر قيد البحث

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أنه يبحث إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة هناك، ودعواته السابقة لحل الأزمة دبلوماسيا.

بابا الفاتيكان يشير إلى احتمال زيارة كييف قريبا

وقال مراسل قناة NBC الأمريكية، كلاوديو لافانغا، على حسابه على موقع التواصل، تويتر، أنه سأل الحبر الأعظم، على متن طائرته المتوجهة إلى مالطا، اليوم السبت، عما إذا كان ينظر في إمكانية زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف مراسل قناة NBC الأمريكية أن البابا رد على سؤاله هذا بالقول: نعم، هذا الأمر مطروح على الطاولة.

البابا فرنسيس يعقد اجتماعا مع لاجئين أوكرانيين في روما

وعقد البابا فرنسيس، صباح اليوم، اجتماعا مع مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين في روما.

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن تلقي البابا فرنسيس في الأسابيع الأخيرة دعوات لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، خصوصا من قبل عمدتها، فيتالي كليتشكو.

ودان الحبر الأعظم في أكثر من مرة الأعمال القتالية بأوكرانيا، ودعا لوقف إطلاق النار وتسوية النزاع دبلوماسيا، وقدم مساعدات إلى اللاجئين الأوكرانيين.