الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن طقس اليوم: رياح نشطة وأجواء حارة رطبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس حار رطب على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على محافظات جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد.

رياح نشطة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن تسجل محافظة القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، موضحة أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يلطف الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 32 - 23

السلوم 33- 24

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 25

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 35- 24

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

إدفو 42- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 41- 22

شلاتين 41- 26

أبو رماد 39- 27

حلايب 36 - 26

رأس حدربة 36 - 26.

نويبع 38 - 27