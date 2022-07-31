لماذا قدّم حسام حبيب بلاغا للنائب العام ضد شيرين؟.. المحامي يكشف السبب

حالة من الجدل أثيرت مساء أمس، عقب إعلان المحامي جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة شيرين، على خلفية أزمتها الأخيرة مع موكله، قائلًا إنّه اتهمها فيه بسب وقذف حسام حبيب، لما ورد منها على الهواء من تهديد له.

وعن أسباب تقديم «جميل» للبلاغ، قال لـ«الوطن» إنّ البلاغ جاء بعد تجاوز شيرين في حق حسام حبيب خلال برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، حين ذكرت خلال مداخلتها بعض الجمل من شأنها «الإضرار بسمعة موكله»، وهو ما ذكره نصًا في البلاغ الذي حمل رقم 33057.

جميل: شيرين سبّت حسام وهددته على الهواء

وحدد محامي الفنان حسام حبيب، نص بعض التصريحات التلفزيونية التي قالتها شيرين، واعترض عليها وكانت الأسباب الرئيسية في بلاغه، مثل «كنت بجمّل صورته بس عشان يغور وأرتاح منه - عربيتي المرسيدس كانت باسمه واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي - اللي يشوف الشخص ده يبول على وجهه - عضدته عقربة مش لاقية حته تنام فيها - أنا من القلعة وممكن أهدله البيت».

المحامي: قدمنا ضد شيرين بلاغا للنائب العام

وأكد المحامي، أنّ التصريحات السابقة من شأنها الإضرار بسمعة موكله حسام حبيب، كما أنّها تضمنت تشهير وتهديدا علنيا له، مشيرًا إلى أنّه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شيرين على ما بدر منها بتقديم بلاغ للنائب العام بتوكيل من حسام حبيب.