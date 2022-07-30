حسام حبيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شيرين يتهمها بالسب والقذف

تحدث المحامي جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، عن أزمة الأخير مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلًا إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضدها اتهمها فيه بالسب والقذف لموكله حسام حبيب، فضلًا عن تهديدها له على الهواء مباشرة.

وأضاف «جميل» لـ«الوطن»، أنه ذكر في البلاغ الذي حمل رقم 33057، تجاوز شيرين في حق حسام حبيب خلال مداخلتها في أحد البرامج الفضائية، والتي ذكرت فيها بعض الجمل من شأنها «الإضرار بسمعة موكله».

جميل: اتخذنا الإجراءات القانونية

وأكد محامي الفنان حسام حبيب، أنه ذكر في بلاغه بعضا من نص التصريحات التلفزيونية التي قالتها، مثل «كنت بجمّل صورته، بس عشان يغور وأرتاح منه- عربيتي المرسيدس كانت باسمه واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي».

وذكر المحامي أن التصريحات السابقة تضمنت تشهير وتهديدا علنيا لموكله حسام حبيب، موضحًا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شيرين.