تعيين 1595 شابا منهم 26 «قادرون باختلاف» في الغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، عيّنت 1595 شابا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5762 شابا، كما جرى توفير 465 فرصة عمل.

402 ترخيص مزاولة الحرفة

وقال الوزير، إنّ المديرية استخرجت 402 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، فضلا عن تخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 16 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

تفتيش 1211 منشأة

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال يونيو الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي من التفتيش على 1211 منشأة «دوري - حملات»، يعمل بها 7345 عاملا، وأسفر عن تحرير 110 محاضر للمنشآت المخالفة، وتلقي 15 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 8 منها، و7 ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 24 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية، إلى أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، انتهت المديرية من صرف منحتي مولود جديد لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة 3 عمال بإجمالي 30 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ5 عمال من المسجلين بإجمالي 8200 جنيه لإجراء عمليات جراحية صغرى وكبرى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 518 منشأة وإعادة التفتيش على 641 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 188 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ547 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقي 146 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 15 شكوى منها، واتخذت الإجراءات القانونية لـ33 شكوى، و98 ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 55 ندوة توعية، ومنح 9 تراخيص المنشآت، وعمل 108 قياسات ميدانية لـ50 منشأة، كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.