«مشاجرة بدلت الحال».. «تامر» أنهى حياة شقيقه وسط ذهول الجيران في طنطا

منذ سنوات يطقن «تامر» 40 عامًا، مع شقيقه «أشرف» 44 عامًا داخل شقته الموجودة في شارع «الحلو» بمنطقة طنطا، وكل صباح يخرج الأخ الأكبر لعمله ليعود في نهاية اليوم، ورغم أنَّهما لم يكن لهما أي تعامل مع جيرانهم، لكن تمتعا بسمعة طيبة.

ولسنوات لم يسمع الأهالي أي خلاف بين الشقيقين، وفي أحد الأيام استيقظ الجميع على صوت صرخات تأتي من إحدى العقارات بالشارع، أسرعوا محاولين اكتشاف مصدر تلك الصرخات، ليتفاجأوا بسقوط «أشرف» أرضًا وغارقًا في دمائه ويقف بجواره شقيقه.

وفاة داخل المستشفي

دون تردد، حمل الأهالي الشاب الغارق في دمائه، ونقلوه إلى مستشفى «المنشاوي» الموجودة بالقرب من مكان الحادث، إذ حاول الفريق الطبي إجراء كل الإسعافات اللازمة له، ولكنه توفي بعد دقائق من وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

القبض على المتهم

بعد وفاة الضحية داخل المستشفى، أبلغت المستشفى رجال الشرطة بالواقعة، إذ كشفت التحريات كواليس الجريمة وتبين أنَّ الشاب لقى مصرعه طعنًا على يد شقيقه داخل الشقة، وتمّ القبض على المتهم مرتكب الواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة.

مشاجرة وراء الواقعة

وبينت التحريات سبب إقدام المتهم على ارتكاب الجريمة، إذ نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الشقيقين، وحمل أحدهما سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة لشقيقه الذي سقط قتيلًا.

انتقلت جهات التحقيق من إجراءاتها وناظرت جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.