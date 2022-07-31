7 مزايا مقدمة لـ الضباط المتخصصين في كلية الشرطة 2022.. ذكور وإناث

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها رسمي عن قبول دفعة جديدة من الخريجين الحاصلين على المؤهلات الجامعية سواء للعام الدراسي الجاري أو العام الماضي في كلية الشرطة للذكور والإناث في العديد من التخصصات المطلوبة من الضباط المتخصصين، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل المميزات التي العديدة التي حددتها وزارة الداخلية لـ الضباط المتخصصين في كلية الشرطة 2022.

مميزات الضباط المتخصصين في كلية الشرطة 2022

1 - يتم منح الطالب على مدار فترة في قسم الضباط المتخصصين دراسته مكافأة، حيث توازي تلك المكافأة المرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الذي حصل عليه.

2 - يتم منح كافة الخريجين شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

3 - يتم تعيين الخريج ضابطاً في هيئة الشرطة، وذلك برتبة ملازم أول لمن هو حاصل على بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما، أما الحاصل على درجة الماجيستير يُعين برتبة لا تجاوز رتبة النقيب، ومن حاصل على درجة الدكتوراة يُعين برتبة لا تجاوز رائد.

4 - يتمتع أيضاً الخريج بكافة المميزات المقررة لضباط الوزارة، ومن أبرزها الرعاية الصحية في مختلف مستشفيات هيئة الشرطة للضباط وأسرهم.

5 - يتمتع الخريج بالرعاية الرياضية، من خلال الاشتراك في أندية الشرطة على مستوى أنحاء الجمهورية.

6 - يتمتع أيضا الخريج من قسم الضباط المتخصصين بالرعاية الاجتماعية، والتي تتمثل في الحج، والعمرة، والرحلات، والمصايف، وغيرهم.

7 - من ضمن المزايا أيضاً التي يحصل عليها الخريج هي الرعاية الثقافية، والتي تتمثل في السماح بالدراسات العليا والبعثات.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022

وحددت وزارة الداخلية موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2022، كالتالي:

- أولا من حصلوا على المؤهلات الجامعية من العام الدراسي الماضي 2021 يبدأ من 1 أغسطس وحتى يوم 18 أغسطس

- ثانياً من حصلوا على مؤهلات جامعية من العام الدراسي الجاري 2022 يبدأ من يوم 15أغسطس وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.