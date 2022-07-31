إصابة شخصين بطلقات خرطوش في مشاجرة بسوهاج.. خلافات مالية السبب

شهد دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص، ما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة المركز بين طرفين يقيمان دائرة المركز، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

أطراف المشاجرة.. ونقل المصابين إلى المستشفى

بالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة كانت بين كل من، طرف أول «م.م»، 49 سنة، سائق، مصاب بطلقة خرطوش أسفل الرأس من الخلف، و«ي.أ»، 27 سنة، مصاب، بطلقة خرطوش بالرأس من الأمام، وتم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان «م.أ» 30 سنة، عامل، ونجل عمه «ص. ح»، 26 سنة، سائق.

ضبط أطراف المشاجرة

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني «فرد خرطوش محلي الصنع»، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج إصابتهما، وأرجع المشاجرة إلى خلافات مالية فيما بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.