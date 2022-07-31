الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022.. 7 مستندات مهمة

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022، أحد العناوين التي يبحث عنها المواطنون عبر محرك البحث «جوجل»، إذ يعتبر جواز السفر هو المستند المعترف به دوليًا، ويسمح للمواطن بالخروج بطريقة شرعية وقانونية من البلد الأم والسفر إلى أي دولة في العالم.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022

1- البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي:

كل شخص عمره فوق الـ15 عاماً عليه تقديم بطاقة الرقم القومي من أجل تجديد جواز السفر 2022، وذلك بعد تعديل الأحد الأدنى للسن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا بدلا من 16 عامًا.

2- شهادة الميلاد:

الأفراد أقل من 15 عامًا، استخدام شهادة الميلاد من أجل الإجراءات المطلوبة.

3- صور شخصية:

إرفاق عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ، وتم التقاطها بخلفية بيضاء، مع الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022.

4- الشهادة العسكرية (للذكور):

شهادة لإثبات الموقف من التجنيد للذكور بإستثناء من هم أقل من 19 عامًا.

5- شهادة مؤهل الدراسة:

وفي حالة عدم ثبوتها فى البطاقة الشخصية أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث والتي يجب أن تكون موثقة في البطاقة، أما بالنسبة للطلاب يتم تقديم شهادة قيد أصلية معتمدة من جهة الدراسة للسنة الحالية.

6- الحالة الاجتماعية (للإناث):

يجب أن تُقدم الإناث مستند الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، أو شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة).

7- جواز السفر السابق:

يلزم تقديم جواز السفر السابق مع طلب التجديد مع الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022، وذلك لاحتواء السابق على بعض البيانات التي قد تكون لازمة في عملية تجديد الجواز.

هذا وتستمر صلاحية جواز السفر 2022 مدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه.

الحالات التي يجب تجديد جواز السفر:

1- في حالة فقدان جواز السفر في الداخل حيث يكون بالتقدم إلى قسم الجوازات المختص والإبلاغ ليتم إيقاف حامل الجواز من استخدامه.

2- وعند تلف أحد أجزاء أو صفحات جواز السفر أو تغيير في أي من المستندات المُقدمة لاستخراج جواز السفر مثل تغيير في شهادة الموقف من التجنيد.