أسعار تجديد جواز السفر المصري ومن يحق له تقديم طلب التجديد

مرور 7 سنوات على عمر الجواز المصري يدفع صاحبه للبحث عن كيفية التجديد والأسعار المطلوبة للحصول على الخدمة التي تتيحها مصلحة الجوازات المصرية، التابعة لوزارة الداخلية، والتي تفضل أن تتم عملية التجديد قبل انتهاء الجواز رسميا بفترة تصل لـ6 أشهر، حيث أن بعض الدول تضع هذا الشرط قبل التوجه إليها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد خطوات تجديد جواز السفر وأسعار الحصول على الخدمة على النحو التالي:

سعر تجديد جواز السفر المصري

يصل سعر تجديد جواز السفر إلى 500 جنيه، مع دفع ضمان اجتماعي قدره 400 جنيه لمن هم دون مؤهل دراسي والحصول على إيصال استلام.

خطوات تجديد جواز السفر المصري

أولا: يجب تجهيز عدد من الأوراق قبل الذهاب لتجديد جواز السفر وكبطاقة الرقم القومي و4 صور شخصية والشهادة العسكرية للذكور والمؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وجواز السفر المنتهي صلاحيته.

ثانيا: بعد تجهيز الأوراق المطلوبة يتم التوجه إلى أقرب مكتب جوازات وهجرة تابع للمواطن الراغب في خدمة تجديد جواز السفر.

ثالثا: يتم سحب استمارة مجانية من الشباك وملء البيانات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية، ثم التوجه إلى مكتب مراجعة البيانات ولصق الصور.

رابعا: يتم التوجه لدفع رسوم تجديد جواز السفر.

خامسا: يتوجه صاحب الطلب في اليوم الثالث لتقديم طلبه للحصول على جواز سفره، كما يوجد خدمة حواز سفر مستعجل، والتي تمكنك من تجديد جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية.

من يحق له تقديم طلب تجديد جواز السفر

- صاحب الشأن شخصيا.

- الأزواج والزوجات ينوب كل منهما عن الآخر.

- الآباء والأمهات بالنيابة عن أولادهم القصر.

- الأخوة البالغون بالنيابة عن إخوتهم القصر.

- الجد والد الأب أو العم حال تواجد الأب خارج البلاد.

- الوكلاء الرسميون بموجب توكيل عام رسمي أو قضائي أو توكيل خاص.