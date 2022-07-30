ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 53 قتيلا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من بينها ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها إيران إلى 53 قتيلا، فيما شهد اليمن، حادثا مروريا وسط البلاد، أسفر عن وفاة 11 شخصا بينهم 3 نساء.

وارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي شهدتها إيران هذا الأسبوع إلى 53 قتيلا، بينهم في انزلاق طيني في العاصمة طهران، أمس الأول الخميس.

وأوضح التليفزيون الإيراني الرسمي في تقرير، أن أكثر من 30 شخصا قتلوا في قريتين، شمال غرب وشمال شرقي العاصمة، بعد تسبب الرياح الموسمية في هطول أمطار غزيرة أدت لحدوث انهيارات أرضية.

21 محافظة إيرانية تضررت بالأمطار الغزيرة

كما لقى 24 شخصا على الأقل مصرعهم في 8 محافظات أخرى، وتضررت 21 محافظة من أصل 31 بالأمطار الغزيرة، فيما لا يزال 16 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

من جانبه، أشار رئيس منظمة «الإغاثة والانقاذ» بجمعية الهلال الأحمر الإيراني، مهدي ولي بور، إلى إسكان 3 آلاف شخص بصورة طارئة، مضيفا، في تصريح مساء أمس الجمعة: تم إنقاذ أكثر من 1300 شخص من حوادث مختلفة وتم نقلهم إلى أماكن آمنة، واستفاد 17638 شخصا من خدمات الإغاثة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

وأمس الأول الخميس، جرفت السيول والانهيارات الطينية، «مجمع إمام زاده داود» في شمال طهران، فيما زار وزير الداخلية أحمد وحيدي ورئيس بلدية طهران زكاني المناطق المنكوبة بالانهيارات الطينية لمراقبة عمليات الإنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «مهر» الإيرانية.