مصر تعزي الإمارات في ضحايا السيول.. وتؤكد قدرة أبو ظبي على تخطي هذا المصاب

تقدمت جمهورية مصر العربية، اليوم، بخالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ضحايا السيول التي اجتاحت عدد من الإمارات خلال اليوميّن الماضييّن، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات، فضلاً عما خلفته من أضرار مادية في المرافق العامة والممتلكات.

مصر تعرب عن تضامنها مع الإمارات

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تُعرب مصر حكومة وشعبًا عن تضامنها مع الإمارات الشقيقة في مواجهة آثار تلك السيول، مؤكدة قدرة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة على تجاوز هذا المُصاب».