وزير القوى العاملة يعلن توفير 3577 فرصة عمل في 16 محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف، توفير 3577 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية طبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 66 شركة ومصنع قطاع خاص في 16 محافظة لشغلها خلال شهر أغسطس 2022.

وقال وزير القوى العاملة، إنّ هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم؛ لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أنّ هذه الفرصة متوفرة في 16 محافظة وهي «القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والوادي الجديد، ودمياط، وأسيوط، والمنوفية، وأسوان، والبحر الأحمر، والبحيرة، والمنيا، وقنا، وشمال سيناء».

فرص العمل في القاهرة

وأشار سعفان إلى أنّ فرص العمل المتوفرة في القاهرة تتمثل في 300 فرد أمن، و350 سائقا، و200 مندوب مبيعات، و250 مسؤول تسويق، و15 مشرف مبيعات .

وتابع بأنّ فرص العمل المتوفرة في محافظة القليوبية تتمثل في 250 عامل خياطة، و10 عمال طباعة، و15 عامل تعبئة وتغليف، و50 عامل مكواة، و5 عمال أورليه، و5 عمال سنجر، و2 مساعدين، و4 عمال مخزن، و2 سائق كلارك، ومراقب أمن.

فرص العمل في الجيزة

وفي الجيزة مطلوب 25 محاسب فرع، و20 مسؤول استعلامات، و60 كاشير، و95 بائعا، و35 أمن كاميرات، و25 مندوب توصيل، و30 عامل نظافة.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت 15 عامل خياطة، و10 عمال أوفر، و10 عمال أرضية، و19 عامل تعبئة، و20 عامل بيع، و6 عمالة عادية، و20 عمال نظافة، و20 منسق ممرات.

وفي قنا وأسوان والوادي الجديد شمال سيناء مطلوب 2 محاسب، ومهندس، و5 عمال إنتاج، و5 مشرفات باص، و17 عامل زراعة، ومدرسة لغة إنجليزية، ومشرفة رياض أطفال، ودادة، و4 مشرفين للغرف، وصراف مطعم، و2 سائق.

وفى المنيا وأسيوط 251 فرصة على مجموعة وظائف منها 25 منسقة ميدانية، و4 أخصائي تنمية، و4 منسقي تنمية، و10 مندوب تسويق، و3 أخصائي تمويل، و35 أخصائي تمويل، و5 فنيين تبريد وتكييف، و5 فنيين غسالات، و5 فنيين ثلاجات، و100 فرد أمن، و50 عامل إنتاج، و4 استورجيات، و4 نجار، وعامل عادي.

كما تم توفير فرص عمل دمياط والبحيرة تمثلت في: 80 أخصائي خدمات مالية فردى وجماعى، و30 مندوب مبيعات، و4 مشرفات رياض أطفال، و15 عامل إنتاج، وسكرتارية، و50 عامل عادى، و5 سائق لودر، و5 سائق كلارك، و5 سائق حفار، و5 سائق قلاب، و2 فرد أمن، وفنى كهرباء كنترول، وامين مخزن، و2 فنى طباعة، و2 مساعد فني طباعة، و2 فنى دبوس، و3 عامل رص، و3 عامل خدمات .

وفي البحيرة مطلوب : 7 مهندس زراعى، و2 مهندس كهرباء، و30 عامل مزرعة، و53 عامل عادى، و6 سباك، و4 كهربائي، و2 فنى تبريد وتكييف، و75 عامل خياطة، و15 مكوجى، و25 عامل تعبئة وتغليف، و10 عامل إنتاج، و7 امين مخازن، و2 فرد أمن، و4 سائق، و2 فنى تشغيل .

أما فى الشرقية مطلوب : 320 عامل إنتاج، و75 عامل خدمات، و50 مراقب جودة، و150 خياط، و35 مندوب مبيعات، و25 مسئول تمويل، و10 محاسبين، و50 مساعد، و9 مراقب كاميرات إداري، و2 أمن وسلامة، و2 سائق، و20 نجار، و10 منجدين، و10 مساعد نجار، و10 براد، و10 إداريين، و4 عمال خدمات .

أما عن البحرالأحمر، فقد قامت بتوفير عدد من الفرص، منها : 4 مضيف، و7 مساعد مضيف، و5 طباخ، و8 عامل زراعي، و21 عامل تجهيز وتحضير، و11 مشرف غرف، و6 عامل مناطق عامة، و3 عامل مغسلة، و3 فنى سباكة، و3 فني تبريد وتكييف، وفني كهرباء، ومشرف أدوار، ومساعد رئيس قسم، ونقاش، وفنى معدات، وفنى كهرباء، وفني سلامة، و10 خبير أغذية، و14 عامل نظافة، و2 موظف استقبال، موظف حجز.