محافظ الإسكندرية: شاطئ ذوي الهمم أتاح لهم الاستمتاع بالمياه كالأصحاء

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ الأسر التي لديها أبناء من ذوي الهمم، لم تكن قادرة على الاستمتاع بالبحر والشواطئ مثل الأصحاء، ما دفع المحافظة لإنشاء شاطئ خاص لهم، تنفيذا لفكرة من إدارة السياحة والمصايف خلال العام الماضي.

صندوق حديدي كبير

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نتحدث عن فكرة بسيطة تعتمد على صندوق حديدي كبير جدا نضعه في المياه ونجهز له ممشى من الشاطئ حتى البحر، حتى يسير ذوي الهمم عليه بمقاعدهم ويصلوا حتى الصندوق الذي يكون نصفه في المياه ونصفه خارجها، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمياه مثل أقرانهم الأصحاء لأطول فترة ممكنة».

الصندوق حديدي مثبت بأرضية البحر ومغطى بسقف فيه كمية من الأجهزة

وتابع محافظ الإسكندرية: «شاطئ ذوي الهمم آمن بشكل كامل، والصندوق حديدي مثبت بأرضية البحر ومغطى بسقف فيه كمية من الأجهزة، إضافة إلى مراقبين موجودين على الصندوق».

شاطئ المكفوفين فكرة بسيطة جدا تعتمد على اختيار مكان في البحر أرضيته مستوية إلى حد ما

وأكد محافظ الإسكندرية، أنّ شاطئ المكفوفين فكرته بسيطة جدا، تعتمد على اختيار مكان في البحر أرضيته مستوية إلى حد ما، ومنسوب المياه فيه يصل إلى نصف متر حتى متر ونصف المتر، ما يعتمد على مجموعة من الحبال العائمة التي يسير عليها المكفوفين.