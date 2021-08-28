«المندرة» شاطئ الخير.. استقبل 15500 من ذوي الهمم

برز اسم شاطئ المندرة المجاني، الذي تم تخصيص جانب منه لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، كأحد أهم شواطئ الإسكندرية، منذ إعادة فتحها مجدداً هذا الصيف، حيث ذاع صيته كونه «شاطئ الخير والرحمة والسعادة»، حيث يستقبل يوميا مصطافين من الجمعيات الخيرية من شتي محافظات الجمهورية.

رئيس «مصايف إسكندرية»: استقبلنا أشخاصاً لم يشاهدوا البحر منذ عشرات السنين

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشاطئ يستقبل مختلف الفئات، ومنها مرضى سرطان الأطفال والشلل الدماغي وذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية، وكذلك أعضاء الجمعيات التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام والأرامل وأبناء المسجونين، ولأول مرة المسنين وأصحاب حالات التقزم، مؤكداً أنه تم استقبال حالات لم تشاهد البحر منذ عشرات السنين.

4100 فرد من 28 جمعية زاروا شاطئ المندرة المجاني في الإسكندرية

واضاف «رشاد»، في بيان رسمي اليوم السبت، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ما زالت تتلقى العديد من الاتصالات من أصدقاء من خارج الإسكندرية، للتنسيق على زيارة الشاطئ، الذي عرف بمسمى «شاطئ الخير والرحمة والسعادة»، لافتاً إلى أنه تم خلال شهر أغسطس الجاري فقط، استقبال 28 جمعية، بإجمالي عدد 4100 فرد.

شاطئ المندرة المجاني استقبل 15500 شخصاً من 120 جمعية منذ إعادة التشغيل

وأشار إلى أنه أصبح اجمالي ما استقبله الشاطئ من جمعيات، منذ بداية إعادة التشغيل حتى الآن، 120 جمعية، بإجمالي عدد 15500 شخصاً، مؤكداً أنه ما زالت الدعوة مفتوحة بكل الحب لكل الجمعيات الخيرية، وكل من يود زيارة شواطئ الإسكندرية.