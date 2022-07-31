تنسيق أولى ثانوي 2022.. هل توجد مرحلة ثانية في محافظة الجيزة؟

طرح عدد من أولياء الأمور والطلاب، أسئلة عديدة بشأن تنسيق أولى ثانوى 2022، مفادها هل يوجد مرحلة ثانية في محافظة الجيزة، خاصة مع احتمالية وجود مرحلة ثانية في تنسيق محافظة القاهرة، التي بلغ الحد الأدنى لمرحلتها الأولى 240 درجة، ويتوقع أن تصل المرحلة الثانية إلى 235 درجة.

ما هو الحد الأدنى لتنسيق أولى ثانوى 2022؟

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ تنسيق أولى ثانوى 2022 هو 220 درجة للعام الدراسي الجديد، ولا توجد نية للنزول بالتنسيق مرحلة ثانية، مؤكدا أنّ التنسيق تم تحديد على أساس الطاقة الاستعابية للمدارس في كل إدارة تعليمية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المدارس تبدأ عمليات تسكين الطلاب بعد تنسيق أولى ثانوى في المدارس، على أساس إمكانيات كل مدرسة وطاقتها الاستيعابية، موضحا أنّ المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية للوقوف على سير أعمال التنسيق.

وأشار المصدر إلى أنّ تنسيق أولى ثانوي يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددا على الطلاب باتباع الخطوات بدقة حسب ما هو معلن على الموقع، مؤكدا أنّ التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في الشهادة الإعدادية في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

خطوات تنسيق أولى ثانوي 2022

- الدخول إلى موقع التنسيق.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب.

- اختيار أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- الاطلاع على شروط وارشادات التسجيل.

- تسجيل الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.

القواعد العامة للقبول بأولى ثانوي

- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية.

- يحق لأي طالب حاصل على الدرجة النهائية التقدم لأي مدرسة داخل إدارته التعليمية.

- يتم قبول وفحص الملفات جيداً.

- مراعاة التوزيع الجغرافي.

تفاصيل امتحانات أولى ثانوي للدور الثاني

وفي سياق منفصل، أكد المصدر، أنّ امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي، عقدت ورقيا وكانت منتظمة دون أي معوقات ووفق المواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للورقة الامتحانية.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم اللجان بصفة مستمرة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات مع الإدارات.