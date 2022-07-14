رابط تنسيق أولى ثانوي 2022 عبر موقع الوزارة.. وخطوات التسجيل

تنسيق أولى ثانوي 2022، من أكثر الكلمات البحثية على مؤشر «جوجل» من جانب أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 /2023.

رابط تنسيق أولى ثانوي 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا لتنسيق الصف الأول الثانوي، عبر بوابة مركز المعلومات بالموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل تنسيق أولى ثانوي، بحسب ميعاد التقديم المعلن لكل مديرية تعليمية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

خطوات التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك في خانة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني.

- إدخال كلمة المرور في الخانة الخاصة به.

- الضغط على زر تسجيل الدخول.

- بعد ظهور صفحة الملف الشخصي، يرجى كتابة الآتي:

- اسم الطالب /الطالبة.

- المديرية الخاصة به.

- المنطقة التعليمية الخاصة به.

- المدرسة الخاصة به.

- الدرجة الخاصة به.

- آخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به.

- زر الدخول إلى التنسيق.

اختيار الرغبات

يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها، كالتالي:

- نوع التعليم، إذ يقوم الطالب باختيار نوع التعليم طبقا لما هو متاح له حسب درجته.

- اسم المديرية، إذ يقوم الطالب باختيار المديرية إذا كانت درجته فوق الـ98 %، وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.

- اسم الإدارة، ويختار الطالب الإدارة إذا كانت درجته فوق الـ95%، وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.

- اسم المدرسة، يقوم الطالب باختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها.

- الحد الأدنى للدرجات الحد الأدنى لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.

- بعد اضافة جميع الرغبات طبقا لعدد الرغبات المتاح يقوم الطالب بالضغط على زر، و حفظها للدخول لصفحة «مراجعة الرغبات».

- زر «إعادة تعيين الرغبات»، يتيح هذا الزر للطالب إمكانية إعادة تعيين رغباته.

- يمكن للطالب الضغط على زر «السابق» للرجوع إلى صفحة «تعديل الرغبات».