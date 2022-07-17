موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022.. اعرف شكل الاختبار

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022، موضحة أنَّ الامتحانات ستعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، فضلاً عن منع دخول الهاتف المحمول اللجان.

وأضافت المديرية في جدول الامتحان، أنَّ موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، موضحة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وحصر أعداد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني وهم الحاصلون على أقل من 50% في المواد.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022

- يعقد يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري امتحان التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية المهنية والتربية الوطنية.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري امتحان اللغة العربية والكيمياء.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري امتحان الجغرافيا والأحياء.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يعقد يوم السبت الموافق 30 يوليو امتحان الرياضية والفلسفة.

- يعقد يوم الأحد الموافق 31 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء.

شكل امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي

وكشفت مصادر بالمديرية، شكل الورقة الامتحانية، موضحة أنَّ الامتحانات تعقد ورقياً وتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشمل أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة الامتحانات تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكّدة أنَّه تمّ طباعة جميع أوراق الأسئلة بعد أن تأكد مطابقتها للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022 يعقد للطالب الحاصل على درجة أقل من 50%؜ في أي مادة ومهما كان عدد المواد، وتُعقد ورقية في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط والنجاح يقتضي الحصول على 50%؜ فأكثر في هذا الامتحان وتتولى كل إدارة إعداد جدول الامتحانات وتُعقد بمقر المدارس الإعدادية أو الثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.