نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023.. اعرف أوراق التقديم

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور، للاستعلام عن المدرسة التي جرى قبول الطفل بها، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية لبدء الدراسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، من خلال هذا الرابط ، بإدخال الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور التي كتبها ولي الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به.

خطوات الحصول نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023:-

- دخول ولي الأمر على رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال.

- ادخل الرقم القومي لولي الأمر.

- تسجيل كلمة المرور التي قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.

- الضغط على تسجيل الدخول.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. حظر جميع أي تبرعات

طالبت المديريات التعليمية، أولياء الأمور بضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق في أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة محتوى الملف، مؤكدة حظر جمع أي مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأي سبب وتحت أي مسمى.

وحددت المديريات التعليمية ملف التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بعد إعلان نتيجة التنسيق وهي كالتالي:-

- حافظة بلاستيكية.

- شهادة ميلاد الطفل أصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- تقديم ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.

- صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

- ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

- بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.