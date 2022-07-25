‎‎نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 جميع المحافظات، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من أولياء الأمور؛ لمعرفة المدرسة التي تم قبول الطفل بها، وخاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 المقرر يوم 24 سبتمبر المقبل.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 جميع المحافظات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أولياء الأمور يستطيعون الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 جميع المحافظات، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول علي رابط نتيجة التنسيق رياض الأطفال علي موقع الوزارة «مركز المعلومات خدمات ولي الأمر».

- الضغط على استعلام ولي الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال.

- إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

- إدخال كلمة المرور التي قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.

- الضغط على تسجيل الدخول.

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- شهادة الميلاد و3 صور من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 3 صور شخصية للتلميذ.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة صحية.

- 2 طابع دمغة (طابع تعليمي + طابع مهن تعليمية).

- ملف كامل رياض أطفال.

- صورة إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.

- ملف بلاستيك.

- مظروف أبيض.

- حضور الطفل للمقابلة الشخصية مع اللجنة.

كانت وزارة التربية والتعليم، أغلقت باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، يوم 30 يونيو الماضي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن سن التقديم لمرحلتي رياض الأطفال لا يقل عن (4 سنوات) بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات ولا يقبل أي طفل أقل من السن المحددة.