نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023.. ادخل على رابط الاستعلام

زادت عمليات البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، عبر «جوجل»، بعد إتاحة وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع خصصته الوزارة لأولياء الأمور، لمعرفة المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة قبول الأطفال في المرحلة التعليمية رياض الأطفال من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وتتضمن الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، الآتي:

الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023 والصف الأول الابتدائي، الكترونيًا من هنـا.

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولى الأمر

الضغط على تسجيل الدخول، وتظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

بعد الاطلاع عن نتيجة قبول الطفل بالمدرسة، يقوم ولى الأمر بتجهيز بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة، وهي:

حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.