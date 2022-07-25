نتيجة تنسيق رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، منذ قليل، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بالإسكندرية، عبر نشر رابط الاستعلام عن النتيجة، وذلك بعدما شهدت المديرية عمليات التقديم في الفترة الأخيرة والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم، التزامًا بتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفتح الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لتسجيل بيانات الأطفال الذين تنطبق عليهم ضوابط وقواعد القبول برياض الأطفال.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بالإسكندرية، وذلك عبر الضغط هـنــا، حيث يمكن لأي ولي أمر الدخول إليه ومعرفة النتيجة برقم الملف أو الرقم القومي.

وأكدت مديرية تعليم الإسكندرية، إن هذه النتيجة هي إخطار بالمدرسة التي ترشح لها الطفل، علماً بأنه في حالة وجود خطأ في بيانات الطفل لا يعتد بالإخطار، وعلى ولي الأمر الرجوع لمكتب التنسيق الرئيسي.

المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بالإسكندرية، تتم لمن هم فوق سن الخمس سنوات فقط، فيما يتاح التقدم للمرحلة الثانية بداية من يوم 15 أغسطس المقبل، والتي تستمر حتى يوم 5 سبتمبر، بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية باب شرق.

جاء ذلك بعدما شكلت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لجنة بكل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية معلمة رياض أطفال ومسئول شئون طلبة ومسئول وحدة المعلومات بالمدرسة، لمراجعة طلبات تقديم رياض أطفال وفحصها، بناءً على الشروط التي تم تحديدها مسبقًا وهي التوزيع الجغرافي، وسن الطالب المتقدم، وكافة الضوابط السابق الإعلان عنها وقت تقديم رياض الأطفال.