بتروتريد: غدا بدء تسجيل قراءة عدادات الغاز ولمدة 20 يوما

أعلنت شركة «بتروتريد»، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بدءا من غد الاثنين، وحتى يوم 20 أغسطس، ستتسلم الشركة قراءة عدادات الغاز الطبيعي من المواطنين؛ لضمان تسجيلها، وحتى لا يتم أخذ متوسط لسعر الاستهلاك، وهو يكون مرتفعًا عن القيمة الحقيقية للاستخدام.

وأشارت الشركة إلى أنّها تقدم العديد من الطرق لتسجيل قراءة الغاز إلكترونيا وهي كالآتي:

طرق تسجيل القراءة

1. من خلال تطبيق بتروميتر يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بكاميرا الموبايل أو يدوياً ودفع الفواتير.

2. من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة؛ لتسجيلها فورياً على ماكينة ال POS أثناء تحصيل الفاتورة والخدمة الآن مفعلة لجميع عملاء بتروتريد على مستوى مصر.

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، وتطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5. تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6. تطبيق موبايل جوميا.

طرق سداد المستحقات

7. من خلال مكاتب البريد المصري.

8. من خلال كل منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9. من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر، وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

12. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

13. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكاومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية .

14. يمكن من خلال أي فرع من فروع شركة بتروتريد تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.