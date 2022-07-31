نانسي بيلوسي تسقط تايوان من جدول رحلاتها.. هل نجحت التهديدات الصينية؟

تصدر اسم رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، الجدل طوال الأيام السابقة، وتحديدا بعد إعلانها أنها سوف تزور تايوان ضمن جولة أسيوية لها، وهو الأمر الذي حذرت منه الصين، التي ترى تايوان جزء من أراضيها، ومهددة بنشر قواتها العسكرية قبالة الجزيرة التي تخضع لحكم ذاتي.

لكن لم تمر أيام قليلة، حتى خرجت وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم، أنها ستقود وفدا من الكونجرس الأمريكي في جولة بالمحيطين الهندي والهادي خالية من تايوان، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، منذ قليل.

«بيلوسي» تسقط تايوان من جولتها الآسيوية

وكتبت رئيس مجلس النواب الأمريكي الأمريكي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات « تويتر»، أن جولتها الآسيوية ستشهد دول اليابان وكوريا الجنزبية وماليزيا وسنغافورة، دون الإشارة أو التلميح إلى زياراتها لتايوان والتي سبق أن أعلنت عنها، وأكدت عليها قبل أيام في تحد واضح لبكين.

ورغم عدم إعلان «بيلوسي» وجود تايوان ضمن الدول، التي سوف تشلمها جولتها الآسيوية، فإنّ الصين استعدت لأي زيارة محتملة من خلال زيادة تواجدها العسكري داخل مضيق تايوان، حيث أكد المتحدث باسم القوات الجوية الصينية، أن بكين ستحافظ بكل قوة وحزم على سيادتها الوطنية على تايوان.

تهديدات صينية وتحرك عسكري

وبدأت بكين أمس مناورة بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، ردًا على أي زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، كما أكد قائد القوات الجوية، أن الصين لديها العديد من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق فوق تايوان.

ورغم تمتع تايوان بحكم ذاتي عن الصين، إلا أن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها، كما أنها تعارض أي مبادرة من شأنها أن تمنح السلطات التايوانية شرعية أو اعتراف دولي باستقلالها عن الصين، أو أن يكون بينها وبين أي دولة أخرى تواصل رسمي.

وقابلت الولايات المتحدة الأمريكية الرد الصيني على احتمالية زيارة « بيلوسي» في تايوان بتصريحات لمسؤولون أمريكيون، بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعدت خططا مسبقة تحسبا لأي طوارئ ومنها تحريك قطع وسفن حربية لتأمينها.