600 ألف مشاهدة لـ أغنية نجوى كرم «ساعة بيضا» على «يوتيوب»

حققت أغنية ساعة بيضا للفنانة نجوى كرم، 600 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، بمجرد طرحها من خلال شركة روتانا مساء أمس السبت.

أغنية نجوى كرم ساعة بيضا، من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينغ فادي جيجي، إنتاج شركة روتانا للصوتيات، وتدور كلماتها في إطار رومانسي.

كلمات أغنية نجوى كرم ساعة بيضا

ومن كلمات أغنية ساعة بيضا للنجمة نجوى كرم والتي تحمل لقب شمس الغِنية اللبنانية:

بلَحظَة صار الكون كلّو خيال

وما عِدِت إقشَع لما قرَّبِت لَيّ

مِش ذَنبَك إنِت ما مرَقِت ع البال

ذنبي أنا الـ ما شافوك عينيّي

ساعة بيضا لِم شِفتَك

شِفت الدّنيي قدّامي من يوم لـ أنا عرِفتَك

يا عيني لا تنامي

يا عيني لا تنامي محبوبي قدّامي والله

وكيف لِكِ عين تنامي

ياما قلبي صلّى

هالّلحظة أوصلّا

اشتقتلّك قد الفضا قد السما قد الساعات

ومن هلّق كل لـ شِفتو ولـ ما شِفتو بعيوني مات

اشتقتلّك يا عيوني

اشتقتلّك يا جنوني

وساعة بيضا لِم شِفتَك يابا يا عيني لا تنامي

وحرصت «كرم» على إهداء الأغنية فور طرحها على موقع «يوتيوب» مساء أمس، لجمهورها، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «ساعة بيضا لكل الناس اللي قلبن أبيض».

سيرين عبد النور تهنئها بالأغنية الجديدة: مبروك حبيبة قلبنا

وتفاعل الفنانة مع متابعوها، الذين أبدوا إعجابهم بالأغنية، الأمر الذي جعلهم يوجهون لها تساؤلات عن موعد حفلها الغنائي المرتقب، وكتبت لها ابنة موطنها الفنانة سيرين عبد النور، مهنئة إياها بالأغنية الجديدة قائلة: «قلبك الأبيض وسنينك بيضا بإذن الله، مبروك حبيبة قلبنا».