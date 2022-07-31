تفاصيل التطوير الشامل لمنطقة الهرم: نقل الخيول والجمال بعيدا عن الآثار (صور)

عام مر منذ بدء إزالة المناطق العشوائية بمنطقة «نزلة السمان» ونقل قاطنيها الى حدائق السمان، التي تحوي مجمع سكني ضخم مجهز بالكامل على مقربة من المنطقة الأثرية، «الوطن» ترصد في جولة ميدانية، ما تمّ من أعمال تطوير للمنطقة الأثرية وما ستشهده خلال الفترة المقبلة من خدمات لوجيستية.

غلق مدخل أبو الهول وتطويره

داخل المنطقة الأثرية من مدخل أبو الهول، يجرى العمل على تطوير المنطقة المواجهة للمدخل والمخطط إغلاقه ليكون الدخول الرئيسي من البوابة المطلة على طريق الفيوم، التي ستربط بين منطقة الهرم الأثرية والمتحف المصري الكبير عند افتتاحه المرتقب نهاية هذا العام، إذ تمّ إحاطة مدخل أبو الهول، وجار العمل على تمهيد المنطقة وتطوير وتجميل المدخل.

حافلات كهربائية تدخل الخدمة قريبا

ويدخل الخدمة بالمنطقة الأثرية خلال أيام أتوبيسات كهربائية لنقل الزوار داخل المنطقة الأثرية، إذ تخضع تلك الحافلات حاليًا لعملية طلاء ووضع لوجوهات المنطقة الأثرية للتفريق فيما بينها وبين الحافلات الخاصة بالشركات السياحية الأخرى، هذا بخلاف مجموعة من سيارات الجولف، التي ستعمل لنقل الزوار من المدخل للمناطق الثلاثة التي ستضمها منطقة الهرم الأثرية، وهي منطقة التريض.

ومن المقرر أنَّ يتمّ نقل كل الخيالة وعربات الخيول والجمال إليها لتكون بديلًا عن تواجد الخيول والجمال حول المعالم الأثرية ليكون البديل هو منطقة البانوراما، التي توفر الإطلالة على الأهرامات الثلاثة وهو ما سيحقق للزائر لقطات وصور تجمع المعلم الأثري الأهم بعيدًا عن المشكلات المعتادة التي كانت تشهدها المنطقة

كما شهدت المنطقة توفير مقاعد خشبية مزودة بمظلات على طول الطريق الصاعد لمنطقة الهرم ولوحات إرشادية لمسار الزيارة وللمرة الأولى، ويجرى العمل على توفير شبكة إنترنت هوائي لخدمة الزوار تغطي كامل المنطقة، وعمل منطقة للبزارات السياحية ومنطقة خدمات للجمهور وتوفير دورات مياه متنقلة تعمل إلكترونيا ذات صرف خارجي بخزانات فوق أرضية لحماية الآثار بالمنطقة، هذا بخلاف سلسلة مطاعم عالمية ومقاهي لتقديم تجربة متكاملة للزوار.